Владельцев квартир предупредили о мошенничестве от имени Росреестра
Владельцы приватизированных квартир в Москве стали получать письма якобы от лица Росреестра, в которых их уведомляют о необходимости оформить жилье в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Ведомство предупреждает, что в действительности такой рассылки не проводит.
По словам руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова, служба не рассылает информацию о своих услугах адресно, а регистрация ранее возникших прав "носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью".
Майданов особо обратил внимание на ситуацию пожилых и одиноких владельцев недвижимости, а также тех, кто имеет свидетельства о собственности, выданные до 1998 года. Кроме того, Росреестр просит москвичей внимательно относиться к сведениям, предоставляемым ведомству, и вовремя обновлять их, чтобы уберечься от мошенников.