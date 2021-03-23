Владельцев квартир предупредили о мошенничестве от имени Росреестра

Вадим Карасев

Владельцы приватизированных квартир в Москве стали получать письма якобы от лица Росреестра, в которых их уведомляют о необходимости оформить жилье в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Ведомство предупреждает, что в действительности такой рассылки не проводит.

По словам руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова, служба не рассылает информацию о своих услугах адресно, а регистрация ранее возникших прав "носит заявительный характер и осуществляется бесплатно по желанию правообладателя или при проведении сделок с недвижимостью".

Ранее возникшими считаются права на объекты недвижимости, которые были приобретены до 31 января 1998 года — до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Сведения о таких правах уже были учтены предшествующими Росреестру органами регистрации прав и считаются действительными вне зависимости от их регистрации в ЕГРН.

Майданов особо обратил внимание на ситуацию пожилых и одиноких владельцев недвижимости, а также тех, кто имеет свидетельства о собственности, выданные до 1998 года. Кроме того, Росреестр просит москвичей внимательно относиться к сведениям, предоставляемым ведомству, и вовремя обновлять их, чтобы уберечься от мошенников.