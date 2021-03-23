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Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку

Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
Американский музыкант и вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли в беседе с изданием USA Today заявил, что не видит смысла в том, чтобы вместе с остальными участниками выпускать новую музыку.

По мнению рокера, это будет как минимум "странно".

"Когда старые группы выпускают новые альбомы, их слушают, а потом выбрасывают, потому что у исполнителей нет прежнего авторитета и влияния, — считает Стэнли. — Причем не один я так думаю. Если вы видите выступление любой классической группы по телевизору или смотрите концертную запись, то даже выключив звук, сразу поймете, что музыканты играют новую песню. Публика садится".

Пол Стэнли добавил, слушатели действительно ждут, чтобы вышел новый альбом. Но когда это происходит, они говорят: "Это здорово. А теперь сыграйте свои старые хиты".


Последний студийный альбом группы Kiss под названием "Monster" вышел в 2012-м году. Сборник стал 20-м в дискографии музыкантов. Тогда пластинка получила положительные оценки от критиков и попадала в первую десятку хит-парадов.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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