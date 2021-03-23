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Волонтеры #МЫВМЕСТЕ проведут флешмоб в память о погибшем добровольце из Башкортостана

Волонтеры #МЫВМЕСТЕ проведут флешмоб в память о погибшем добровольце из Башкортостана

В память о погибшем 17 марта добровольце Радике Асфандиярове волонтеры общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ проведут флешмоб в социальных сетях. Об этом сообщают организаторы движения.

Для участия во флешмобе необходимо написать в своем аккаунте слова поддержки семье добровольца и благодарности всем отважным волонтерам, врачам и простым гражданам, помогавшим друг другу во время пандемии, и разместить их под хештегами #ГероиНашегоВремени и #МирныйПодвиг.

Радик Асфандияров был одним из самых активных волонтеров акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Решение вступить в ряды добровольцев он принял после объявления режима массовой самоизоляции в марте 2020 года. Мужчина активно помогал пожилым и маломобильным гражданам. На своей машине он осуществил более 100 доставок продуктов питания и лекарств амбулаторным больным. В январе 2021 года развозил подарки детям в рамках акции "Новый год в каждый дом".

Радик заболел в феврале и проходил лечение в ковид-госпитале. 17 марта 2021, года после резкого ухудшения состояния, он ушел из жизни. У покойного остались супруга и дети.


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По материалам: uposters.ru
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