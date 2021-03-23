Восемь мостов разведут в Петербурге на этой неделе

Анастасия Иванова

Восемь мостов разведут в Петербурге на этой неделе. Об этом сообщается в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, Большеохтинский мост разведут в ночь с 22 на 23 марта и с 25 на 26 марта: с 2:00 до 5:00.



Также в другие даты будут разведены Биржевой мост, Литейный, Дворцовый, Тучков, а также Троицкий и Володарский мосты.



Напомним, сезон навигации стартует в Петербурге 10 апреля. Однако до этой даты в городе запланирована серия технологических разводок мостов. На переправах проверяют работу оборудования и разводных механизмов.



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