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Восемь мостов разведут в Петербурге на этой неделе

Восемь мостов разведут в Петербурге на этой неделе. Об этом сообщается в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, Большеохтинский мост разведут в ночь с 22 на 23 марта и с 25 на 26 марта: с 2:00 до 5:00.

Также в другие даты будут разведены Биржевой мост, Литейный, Дворцовый, Тучков, а также Троицкий и Володарский мосты.

Напомним, сезон навигации стартует в Петербурге 10 апреля. Однако до этой даты в городе запланирована серия технологических разводок мостов. На переправах проверяют работу оборудования и разводных механизмов.

Сообщение Восемь мостов разведут в Петербурге на этой неделе появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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