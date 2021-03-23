Воспитанники волгоградского «Кванториума» запустили проект по сохранению окружающей среды

Алексей Вольцев

Более тридцати учеников детского технопарка «Кванториум ПолиТех» Минпросвещения России приняли участие в акции «Подари земле сад», сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Под руководством активистов одноименного всенародного общественного движения им предстоит прорастить желуди – в дальнейшем молодые деревья украсят улицы и скверы Волгограда.

Побеги школьники будут выращивать в течение двух месяцев дома – на каждом этапе они будут получать инструкции от специалистов. В начале июня более 30 саженцев украсят парки, площадки перед образовательными организациями Волгограда. Ребята и педагоги выйдут на большой субботник.

Март 2021 года объявлен в волгоградском «Кванториуме ПолиТех» Месяцем экологии и разумного потребления. Дети учатся бережно относиться к зеленым насаждениям, поддерживать чистоту на улицах, узнают о методах вторичной переработки сырья, рационально используют ресурсы – воду и электроэнергию. Ранее участники акции провели День энергоэффективности.

Детский технопарк «Кванториум ПолиТех» работает в Волгоградском регионе с 2018 года. Уникальная среда, созданная в учреждении дополнительного образования, способствует ускоренному развитию ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. В 2020-м в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» современное пространство было открыто в Волжском, для одаренных детей муниципальных районов работает мобильный «Кванториум».