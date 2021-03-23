"Вот такой рубец!": Лера Кудрявцева призналась, что в реанимации едва не схватила инфаркт

Вадим Карасев

49-летняя Лера Кудрявцева накануне оказалась в реанимации — звезду экстренно госпитализировали прямо со съемочной площадки. Телеведущая откровенно призналась поклонникам в инстаграме, что едва не схватила инфаркт.

Лера Кудрявцева раскрыла, что находится в настоящее время в Клинической больнице Управления делами Президента РФ в Москве. Звезда продемонстрировала, чем питается после госпитализации, раскрыв, что с ней произошло в роковую ночь.



"Вчера на съемках стало [плохо], дышать тяжело — боль в груди, туман в голове. Увезли на скорой. ехать с мигалками — тот еще стресс и ощущение, что все, приплыли. По итогу всех обследований здорова (ну если можно в наше время быть здоровым), но в принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха — типа того. На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя чертова мнительность и тревожность. Но сейчас не об этом!!! Сегодня ночью в реанимационном отделении я реально чуть было не схватила инфаркт миокарда, вот такой рубец", — написала телеведущая на своей странице в инстаграме.

Лера Кудрявцева ранее призналась, что прилично испугалась из-за резкого ухудшения самочувствия на съемках телешоу "Секрет на миллион".



В общем, сама испугалась и всех испугала. Пока, предварительно, нервы и стресс. Отдыхать надо. Проверили сердце, сделали КТ легких, все в порядке. Завтра еще утром будет дообследование. <...> Надо больше отдыхать, потому что физика дает сбой. Накопленная усталость. Послушайте, ребят, в обморок я не падала. Мне просто на работе стало плохо. Мне стало трудно дышать, и в грудине заболело, я дико перепугалась, но в обморок я не падала.

Напомним, в начале января Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус перед самой поездкой в Дубай, так что она была вынуждена отменить вылет.

"Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями. У меня только батарея витаминов (которые пью через раз ), опухший нос и красные глаза. Завидую ли я? Еще как. Но падла этот ковид в действии еще, поэтому сижу и не отсвечиваю :((( И прекратите спрашивать: "Как ты?" Я нормально — не подумайте, что хорошо. Всем здоровья", — писала звезда 9 января.



Как писал NEWSTES, в январе Лера Кудрявцева сломала крестец в трех местах. Звезда откровенно рассказала, как она получила столь серьезную травму.