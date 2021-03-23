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ВОЗ заявила о росте смертности от коронавируса в мире

ВОЗ заявила о росте смертности от коронавируса в миреФото: David W Cerny / Reuters

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкховен заявила о росте смертности от коронавируса в мире. Ее слова приводит РИА Новости.

Также пятую неделю подряд наблюдается рост распространения в четырех из пяти регионов ВОЗ. По словам эксперта, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12 процентов, в основном за счет британского штамма коронавирусной инфекции.

Керкховен добавила, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ рассматривают новую версию происхождения коронавируса. По данным Bloomberg, на этой неделе будет опубликован доклад экспертов, которые посетили китайский Ухань. В данном документе будет представлена версия, что COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Его первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет. Отмечается, что данные выводы не носят окончательного характера.

В мире

По материалам: lenta.ru
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