Врач рассказала о состоянии звезды фильма «Белое солнце пустыни»

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости

Звезда фильма «Белое солнце пустыни», актер Кахи Кавсадзе до сих пор находится в реанимационном отделении в тбилисской клинике, заявила клинический директор медицинского учреждения Лали Турдзеладзе. Ее слова приводит РИА Новости.

Состояние актера оценивается как стабильно тяжелое. «От коронавируса излечился, выписался, но COVID-19 активизировал прежние заболевания, обострил их, и все связалось друг с другом», — рассказала врач.

Ранее стало известно, что у Кавсадзе заподозрили повторное заражение коронавирусом. 17 февраля сообщалось, что актера госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий артист Тбилисского академического театра имени Руставели. Широкой публике он наиболее известен по роли Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни».