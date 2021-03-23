Выявлены три группы крови, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей

Алексей Вольцев

Например, одно из самых частых заболеваний, которое приводит к летальному исходу – сердечно-сосудистые заболевания.

На сайте WomanEL вышла статья, где рассказывается о том, какие группы крови подвержены риску сердечного приступа. Ссылаясь на кардиологическую ассоциацию США, они рассказали о том, что было проведено исследование, участниками которого стали около 400 000 человек.

Итак, учёные выяснили, что по сравнению с людьми с типом крови O (I), у людей с типом A (II) или B (III) риск сердечного приступа в совокупности был на 8% выше, а риск сердечной недостаточности – на 10%.

Поскольку сердечные приступы могут привести к летальному исходу, очень важно как можно скорее распознать предупреждения и связаться со скорой помощью.

Симптомы включают :

чувство давления, стеснения или ноющей боли в грудиболь, которая отдаёт в руку, шею, челюсть или спинучувство тяжести в грудиощущение, похожее на изжогу или несварение желудкатошнота и иногда рвотаощущение жараодышкаголовокружениев некоторых случаях беспокойство, которое может быть похоже на паническую атакукашель или хрипы, если в легких скапливается жидкость

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