Выявлены три группы крови, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей
Например, одно из самых частых заболеваний, которое приводит к летальному исходу – сердечно-сосудистые заболевания.
На сайте WomanEL вышла статья, где рассказывается о том, какие группы крови подвержены риску сердечного приступа. Ссылаясь на кардиологическую ассоциацию США, они рассказали о том, что было проведено исследование, участниками которого стали около 400 000 человек.
Итак, учёные выяснили, что по сравнению с людьми с типом крови O (I), у людей с типом A (II) или B (III) риск сердечного приступа в совокупности был на 8% выше, а риск сердечной недостаточности – на 10%.
Поскольку сердечные приступы могут привести к летальному исходу, очень важно как можно скорее распознать предупреждения и связаться со скорой помощью.
Симптомы включают :
чувство давления, стеснения или ноющей боли в груди
боль, которая отдаёт в руку, шею, челюсть или спину
чувство тяжести в груди
ощущение, похожее на изжогу или несварение желудка
тошнота и иногда рвота
ощущение жара
одышка
головокружение
в некоторых случаях беспокойство, которое может быть похоже на паническую атаку
кашель или хрипы, если в легких скапливается жидкость
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