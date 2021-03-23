Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж

Лидия Мартынова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намерение британских властей штрафовать жителей страны, выезжающих за рубеж без уважительной причины, на 5 тысяч фунтов стерлингов историей о том, как "дисфункцию системы" будут оплачивать подданные королевства.

В опубликованным на сайте правительственных документов законопроекте, который планируют принять в Британии на текущей неделе в рамках "дорожной карты" по COVID-19, содержатся правила, согласно которым все жители Великобритании, включая иностранных граждан, выезжающие за рубеж без уважительной причины, будут оштрафованы на 5 тысяч фунтов стерлингов. Второй этап "дорожной карты" начинается с 29 марта.



