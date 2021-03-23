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Зак Снайдер объявил о решении покончить с экранизацией комиксов

Недавно Зак сказал New York Times, что:

«Они считают киноверсию «Лиги справедливости» каноном».

С другой стороны, по настоянию Кристофера Нолана и Деборы Снайдер, Зак, по-видимому, никогда даже не видел киноверсию целиком. Джейсон Момоа много раз говорил, что Аквамен 2018 года и любые будущие сиквелы будут соответствовать версии Снайдера. В конце 2020 года Пэтти Дженкинс также заявила, что все режиссеры DC игнорируют каноничность версии Уидона и принимают сторону Снайдера в своем повествовании. Выступление на подкасте ReelBlend в декабре прошлого года она сказала:

«Я думаю, что все мы, режиссеры DC, не приняли эту версию, как и фанаты… Я чувствовую, что эта версия во многом противоречит моему первому фильму и нынешнему фильму [WW84], который уже в производстве»

Дженкинс сказала, что Снайдер рассказал ей о ключевых моментах о Чудо-женщине в своей версии, которая, по ее мнению, внесла свой вклад в историю WW84.

Но Зак Снайдер, по всей видимости, решил попрощаться с миром адаптаций комиксов. Режиссер сказал Deadline, что, хотя есть ещё несколько комиксов, за которые он хотел бы взяться, в том числе «Возвращение Темного рыцаря» он не уверен, хочет ли вернуться в этот мир. Снайдер говорит, что ему хочется сосредоточиться на других проектах.

«Ну, послушайте, есть несколько комиксов, которые мне нравятся. Я всегда хотел воплотить «Возвращение темного рыцаря», но не знаю. Я очень доволен своей работой, фильмом, который мы только что закончили, но скажу, у меня нет сильного желания снимать еще один фильм по комиксам».

Сообщение Зак Снайдер объявил о решении покончить с экранизацией комиксов появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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