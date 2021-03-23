Жаловаться на спам и фишинг можно будет через сайт госуслуг

Вадим Карасев

Уже до конца года на сайте госуслуг можно будет пожаловаться на телефонный спам, попытки фишинга и мошенничество другого рода — об этом рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по кибербезопасности.

После получения жалобы операторы будут анализировать, насколько она обоснована. Если отслеживание соответствующего звонка говорит о том, что оно сделан из мест лишения свободы, номер будет блокироваться. Это также касается фишинговых сайтов. По словам Паршина, новый раздел на портале появится до конца года.

"В нашем понимании, должна быть возможность блокировать фишинговый сайт в течение часа. То есть создавать вредоносный сайт должно быть дороже, сложнее, нежели его закрыть", — цитирует его "Интерфакс".

Как сообщал NEWSTES, на сайте государственных услуг также позволят открывать споры с онлайн-магазинами — такую возможность несколько дней назад анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин.