Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Житель Башкирии может получить три года тюрьмы за брошенного с 9 этажа котенка

Полицейские города Нефтекамск возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Местному 38-летнему жителю суд может назначить максимальный срок – три года тюрьмы.

15 февраля к правоохранителям обратилась девушка, которая рассказала, что ее знакомый, будучи в сильном алкогольном опьянении взял маленького котенка за шею и выкинул его из окна девятиэтажки. От полученных травм животное погибло.

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в Башкирии был крупный скандал связанный с убийством животных. В городе Стерлитамак в 2019 году школьники якобы жестоко расправились с 11 щенками. Они не только избивали животных и кололи их ножом, но и взрывали их с помощью петард.

Экспертизу погибших животных проводили в Оренбургском государственном аграрном университете. Зоозащитники требовали наказать детей реальными сроками и собрали более 50 тысяч подписей под петицией к правоохранительным органам. Учащихся школы №8 Стерлитамака, которых подозревали в расправе над животными, буквально затравили. Родителям пришлось перевести их в другие учебные заведения, чтобы избежать конфликтов. В итоге уголовное дело так и не было доведено до суда. Вину детей в гибели щенков доказать не удалось.

Сообщение Житель Башкирии может получить три года тюрьмы за брошенного с 9 этажа котенка появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Мать Аршавина грубо высказалась о разрушающей болезни Алисы: «Ей справедливо дали по носу за все ее выкрутасы»
Мать Аршавина грубо высказалась о разрушающей болезни Алисы: «Ей
Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"
Посол России призвала Болгарию прекратить "шоу со шпионажем"
"Cтало трудно дышать, в грудине заболело": Лера Кудрявцева попала в реанимацию
"Cтало трудно дышать, в грудине заболело": Лера Кудрявцева попала в
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн
Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн
Кто проклял Леру Кудрявцеву?! Несчастья телеведущей
Кто проклял Леру Кудрявцеву?! Несчастья телеведущей
Ви стыдно за поступок! Певец заставил звезду «Паразитов» Чхве У-щика вернуть ему контейнер для кимчи
Ви стыдно за поступок! Певец заставил звезду «Паразитов» Чхве У-щика
Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в ногах: «Мечтаю, чтобы поскорее помогли снять эту боль»
Гоар Аветисян показала результаты обследования новообразований в
Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram
Россиянам разрешат продавать и покупать товары в Instagram
Страху россиян перед 5G нашли объяснение
Страху россиян перед 5G нашли объяснение
Малышева назвала три постных суперпродукта от дефицита йода
Малышева назвала три постных суперпродукта от дефицита йода
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

Пьяный подросток зарезал котенка на глазах детей в Новосибирской области
Мэрия Хабаровска согласовала пикет против подозреваемых в живодерстве
В соцсетях обсуждают видео, где девушка жестоко избивает котенка
Живодёры сядут на 10 лет