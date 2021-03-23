Житель Башкирии может получить три года тюрьмы за брошенного с 9 этажа котенка

Алексей Вольцев

Полицейские города Нефтекамск возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Местному 38-летнему жителю суд может назначить максимальный срок – три года тюрьмы.

15 февраля к правоохранителям обратилась девушка, которая рассказала, что ее знакомый, будучи в сильном алкогольном опьянении взял маленького котенка за шею и выкинул его из окна девятиэтажки. От полученных травм животное погибло.

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства преступления.

Напомним, ранее в Башкирии был крупный скандал связанный с убийством животных. В городе Стерлитамак в 2019 году школьники якобы жестоко расправились с 11 щенками. Они не только избивали животных и кололи их ножом, но и взрывали их с помощью петард.

Экспертизу погибших животных проводили в Оренбургском государственном аграрном университете. Зоозащитники требовали наказать детей реальными сроками и собрали более 50 тысяч подписей под петицией к правоохранительным органам. Учащихся школы №8 Стерлитамака, которых подозревали в расправе над животными, буквально затравили. Родителям пришлось перевести их в другие учебные заведения, чтобы избежать конфликтов. В итоге уголовное дело так и не было доведено до суда. Вину детей в гибели щенков доказать не удалось.

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