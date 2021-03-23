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Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что связывает, это дочь»

Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что связывает, это дочь»

Ольга Зуева вновь спровоцировала волну размышлений общественности о ее отношениях с Данилой Козловским, опубликовав снимок с маленькой дочкой Одой Валентиной на личной страничке в Instagram. В начале этого месяца маленькой копии популярного режиссера исполнился годик. Наследница звездных родителей быстро меняется внешне и учится чему-то новому, однако, на всех фотографиях девочка находится только рядом с мамой. Отец же вовсе не показывает ребенка в социальных сетях и отказывается говорить о малышке публично.


«Ольга, наверное, для себя девочку родила, папу ни разу не видела на руках с дочерью», «Не думаю, что у них все хорошо, И если после этих романов Ольга с ним рассталась ,я только поддержу!» — начали дискутировать подписчицы новостных порталов.

Напомним, ранее пресса говорила о том, что провокационные фотографии Данилы у турецкого моря, на которых рядом с ним удобно располагалась в шезлонге Оксана Акиньшина — лишь очередная пиар-компания. Она, по сценарию, должна была поднять рейтинги одного из выходящих проектов актеров, однако, прошло уже больше 6 месяцев после скандальной истории, но Данила по сей день не появился ни на одной фотографии со своей возлюбленной Ольгой Зуевой. Либо пара действительно тщательно скрывает личную жизнь, либо догадки публики верны и влюбленные уже давно идут раздельно по дороге жизни.

«Очнитесь)) Единственное, что связывает, это дочь, нельзя встречаться с человеком и ни разу его не засветить за последний год рядом», — предположила участница интернет-бесед.

[media=https://www.instagram.com/p/CMhjAQwFpsP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

[media=https://www.instagram.com/p/CMtZU1fDxOH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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