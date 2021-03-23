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Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за веса

Звезда реалити-шоу рассказала об оскорблениях во время съемок из-за весаФото: @lizalizzieelizabeth

Звезда австралийского реалити-шоу «Замужем с первого взгляда» (Married at a First Sight) Элизабет Собинофф (Elizabeth Sobinoff) рассказала, что каждый день вспоминает о тех оскорблениях, которые слышала во время съемок телепроекта. Как сообщает The Sun, ее травил будущий супруг Сэм (Sam).

По словам 30-летней Собинофф, все комментарии касались ее внешнего вида и веса. Девушка подчеркнула, что ее регулярно обсуждают и обзывают «той толстой». Она пояснила, что Сэм во время одной из их встреч высказал ей, что «никогда не ходил на свидание с такой большой девушкой, как она».

«Я не могу забыть, как он со мной обращался. Думаю и без слов понятно, что его высказывания задевали меня. И я не думаю, что когда-либо смогу забыть о них», — рассказала австралийка. По ее словам, из-за этих ремарок в эфире реалити она стала ассоциироваться у людей с образом девушки с лишним весом.

Так, Собинофф утверждает, что о ее весе регулярно пишут в комментариях к постам в Instagram и даже говорят вслух на улице. «Меня навсегда запомнят, как ту девчонку, которая когда-то была толстой. Я выгляжу по-разному тогда и сейчас. Но меня это все равно постоянно преследует», — заключила участница проекта.

Ранее Собинофф рассказывала, как сбросила десять килограммов после того, как будущий супруг упрекнул ее в избыточном весе в день «церемонии». В реалити-шоу незнакомцы объединялись в пары и проводили неофициальную свадьбу, после которой отправлялись в медовый месяц.

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По материалам: lenta.ru
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