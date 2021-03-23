Звезда сериала «Гадалка» Ольга Глухарева стала мамой в третий раз

Алексей Вольцев

Ольга Глухарева поблагодарила поклонников и друзей за поддержку в столь важный для нее период. Актриса пока не называет пол и имя ребенка.

Торжество близкой подруги закончилось для Ольги Глухаревой довольно неожиданно: у актрисы начались схватки. Звезду быстро доставили в госпиталь «Лапино», где она родила малыша. По словам артистки, все прошло отлично, и сейчас они с ребенком чувствуют себя хорошо.

«Дорогие, любимые, спасибо за поздравления! Пусть все, что вы отправили нам, вернется к вам сторицей! И пусть Господь благословит вас и ваших детей. Я все еще в астрале, наверное, и не до конца понимаю, что произошло, кто я и где. Но, думаю, что это как раз то, чем делиться хорошо и благостно! Каждого обнимаю сердцем. Благодарю», — сообщила актриса.

При этом Ольга не стала называть пол малыша. Поклонники предполагают, что звезда родила мальчика. «Ребенок был такой крупный. Наверняка, это мальчишка»; «Искренне поздравляю вас, Ольга. Пусть малыш растет здоровым»; «Все писали, что это мальчик. Но Оля так интригует, что я теперь начала сомневаться», — делились мнениями фанаты актрисы.

Напомним, Глухарева и ее муж, оператор Андрей Гуркин, уже воспитывают двоих сыновей. Ранее актриса признавалась, что мечтает о дочери, но с удовольствием воспитает и еще одного мальчика. В данном вопросе артистка уповает на волю Бога.

Уже совсем скоро Ольгу и малыша должны будут выписать из больницы. Поклонники надеются, что к тому моменту актриса раскроет пол ребенка.