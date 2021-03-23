Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Лукин: «Не представлял, как целоваться с Арзамасовой. Было неловко»

Алексей Вольцев

В сериале СТС «Ивановы-Ивановы» Лиза Арзамасова вернулась к образу интеллигентной девушки, правда, уже с долей перчинки в характере. Героиня актрисы — аспирантка Анастасия Павловна, которая соблазняет студента по имени Иван. Исполнитель этой роли признался, что был крайне взволнован во время съемок, ведь он привык видеть в Лизе скромную девушку из «Папиных дочек».

21-летний Алексей Лукин признался, что очень переживал в ходе съемок, ведь по сценарию им с Арзамасовой предстояло сыграть много страстных эпизодов. «У нас в четвертом сезоне появилась любовная линия с аспиранткой, которая старше меня. Я все думал: «Кто же это будет?». У нас проходил кастинг, и с девочками нужно было сыграть сцену поцелуя. Пробовалось где-то 15 человек, целовался не со всеми, но со многими. А потом пришла Лиза... Я не представлял, как можно с ней играть. Мне было неловко», — откровенничал звезда.

Актер отметил, что, несмотря на нежный образ, 26-летняя коллега по-настоящему может дать огня. По словам Алексея, он попросту вжался в кресло, когда Арзамасова взмахнула волосами и игриво взглянула ему в глаза во время репетиции. Постановщикам даже не понадобилась сцена с объятиями, чтобы понять: Лиза — лучшая кандидатура.

«Режиссер сказал: «Стоп». Мы ничего не делали, целовались уже на съемках. Лиза рассказывала, что хотела отойти от привычного образа. Я уважаю тех, кто пробует разное. Думаю, у нас получилось», — вспоминал Лукин.

А вот в пятом сезоне у главного героя сериала «Ивановы-Ивановы» вновь активно развиваются отношения с Яной Климовой, которую исполнила Кристина Каширина. В интервью Лауре Джугелии актриса заявила, что поначалу не понимала, как играть с партнером любовь.

«Первое впечатление он произвел отвратительное, — заявила Кристина в YouTube-шоу FAMETIME TV. — Он вел себя очень нехорошо, некрасиво. Я вся такая девочка, в платье, прихожу на одни из первых проб, очень волнуюсь и жду ну если не поддержки, то спокойного общения. Думаю: «Почему он так себя ведет?». Он такой: «Ну и кто ты? Я не знаю. Кто? Ой, ясненько».

Впрочем, на съемочной площадке между артистами сразу установилось теплое общение. Экранная пара крепко подружилась и теперь не держит друг на друга обид. Правда, несмотря на надежды поклонников, любовь между ними только в кадре. Лукин признался, что уже год состоит в серьезных отношениях с другой девушкой.