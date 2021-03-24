25-летняя дочь Заворотнюк захотела покинуть Россию

Алексей Вольцев

25-летняя Анна Заворотнюк сообщила о своём желании уехать из России. О давней мечте жить у океана или моря, в тёплой стране, дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк порассуждала в своём инстаграме.

Девушка и раньше жила в других странах: США, Великобритании. Вот и сейчас задумалась о переезде, несмотря на то, что совсем недавно заселилась в новую квартиру в Москве.

“У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь. В последнее время меня невозможно тянет перебраться куда-то, где тепло, где есть море или океан», – пишет Анна.

Однако процитировав песню рэпера Басты “Хорошо там, где нас нет”, Заворотнюк не исключила и того, что будет скучать по родным местам. Не получит необходимого ей спокойствия и комфорта. Но всё же юная блогерша намерена попытаться эмигрировать. Она считает, что это поможет поскорее зарасти “дыре” в её душе.

Сообщение 25-летняя дочь Заворотнюк захотела покинуть Россию появились сначала на Информационное агентство "SM News".