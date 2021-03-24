Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

5 самых опасных дней в апреле 2021 года

5 самых опасных дней в апреле 2021 года

Звезды и планеты не всегда находятся в хорошем положении. Порой ночные светила делают некоторые дни крайне неблагоприятными. Именно о таких непростых апрельских днях рассказали астрологи.


Мы сами программируем себя на успех или неудачи. Старайтесь думать о хорошем, а из проблемных ситуаций выносить только самое лучшее. Эксперты советуют в неблагоприятные дни пользоваться простыми способами воздействия на подсознание. Так вы обретете уверенность в себе.

13 апреля — растущая Луна в Тельце

Рост Луны в Тельце редко бывает полезным, но в этот раз он будет особенно опасным из-за влияния неблагоприятного аспекта Солнца и Марса. В целом этот день будет достаточно непредсказуемым, а люди неуступчивыми, жадными и злопамятными. Лучше не переходить никому дорогу. На радаре могут возникнуть новые проблемы как в сфере любви, так и в делах и работе

19 апреля — Солнце в соединении с Меркурием

Это очень опасный день, несмотря на то, что 19 числа Меркурий переходит в Знак Тельца, в котором чувствует себя достаточно стабильно и благоприятно. Соединение Солнца и Меркурия несет беды и неурядицы в сферу работы и финансов. В этот день лучше не менять валюту, не покупать и не продавать акции. Астрологи советуют не обсуждать с начальством свое повышение, не просить лучших условий. Лучше быть тише воды и ниже травы. Такой аспект сделает людей более агрессивными.


25 апреля — Меркурий в соединении с Венерой

Соединение двух противоборствующих планет — это всегда плохо. Такой аспект сделает 25 апреля днем внутренних противоречий, дисгармонии. У людей будет мало сил, много переживаний и масса поводов для расстройства. Не стоит утопать во всем этом. Лучше найти способ развлечь себя. Это может быть общение с близкими, с друзьями, посещение нового места, просмотр веселого фильма.

27 апреля — самый опасный день в апреле

Это день окончания самого благоприятного периода 2021 года. Плутон первым станет ретроградным за последние пару месяцев. В таком положении он пробудет аж до 6 октября. За это время лучше не допускать сильных ссор с близкими людьми. Что касается непосредственно 27 числа, то в этот день лучше не конфликтовать вообще ни с кем и ни по какому поводу. Это будет очень опасно.

Помимо этого 27 апреля — время Полнолуния, да непросто, а суперлуния. Суперлуние — это когда Полнолуние совпадает с моментом максимального приближения к Земле, именуемым перигеем. В этот день эксперты советуют не браться за новые дела и быть предельно внимательными. Негативные мысли будут крайне опасными.

29 апреля — убывающая Луна в Стрельце


Убывающая Луна в самом начале данной фазы очень плохо будет влиять на людей, особенно в Знаке Стрельца. 29 апреля лучше не отправляться в дальнюю дорогу, не начинать новых дел и не рисковать по чем зря. Воздержитесь от критики в адрес близких людей и найдите в себе силы, чтобы научиться прощать обиды, дать зажить старым ранам. В этот день лучше больше думать о хорошем.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
Без вариантов: Антоненко снова оставили под стражей
Без вариантов: Антоненко снова оставили под стражей
Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за губернатором
Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за
Голикова обозначила фактор снятия ограничений для пожилых жителей регионов
Голикова обозначила фактор снятия ограничений для пожилых жителей
В Госдуме предложили новые способы защиты жертв после интервью Мохова
В Госдуме предложили новые способы защиты жертв после интервью Мохова
Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
«Попахивает снобизмом»: Николай Соболев раскритиковал обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха»
«Попахивает снобизмом»: Николай Соболев раскритиковал обзор
«Уже ребенком я поняла масштаб потери для моего отца»: племянница принцессы Дианы о ее смерти
«Уже ребенком я поняла масштаб потери для моего отца»: племянница
Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию
Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию
Под Калугой на Ту-22М3 неожиданно сработала катапульта, трое летчиков погибли
Под Калугой на Ту-22М3 неожиданно сработала катапульта, трое летчиков
"ЧС для человечества!": правозащитница забила тревогу из-за уменьшающихся пенисов у мужчин
"ЧС для человечества!": правозащитница забила тревогу из-за

Топ на сегодня

В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для
“Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал о новой угрозе для Кремля
“Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал

Еще по теме

5 самых опасных дней в январе 2021 года
5 самых опасных дней в марте 2021 года
5 самых опасных дней в апреле 2020 года
Денежный лунный календарь на апрель 2021 года