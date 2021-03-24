6 Знаков Зодиака, которые разбогатеют в апреле 2021 года

Вадим Карасев

Все хотят стать богаче, но у звезд и планет свои планы на этот счет. Это будет продуктивный месяц, но для каждого Знака в разной степени. Астрологи рассказали, кому ночные светила помогут стать богаче в апреле 2021 года.

С 4 апреля до последнего дня месяца Меркурий будет двигаться по двум самым «денежным» Знакам Зодиака — сначала он будет в Овне, а потом в Тельце. Главный финансовый покровитель всех людей будет очень сильным почти весь апрель, что не может не сказаться благоприятно на заработках.

Овен

Для Овнов Меркурий является довольно важной планетой, так что ее энергетическая активность скажется на финансовой удаче только положительным образом. Овнов ожидает яркий месяц, в который они смогут получить массу новых знаний и опыта. Нужно прислушиваться к тому, что говорят окружающие люди. Также полезно смотреть обучающие материалы в интернете, записываться на курсы повышения мастерства.

Близнецы

Меркурий — один из главных покровителей Близнецов. Первая половина месяца для этих людей станет наиболее приятной. До 18 апреля планета будет пребывать в Овне, что поможет Близнецам сфокусироваться на работе и делах. Позитивное настроение планеты хорошо скажется на их интуиции. Представителям этого Знака нужно почаще обращаться за помощью к внутреннему голосу и чутью. Оно их не подведет.

Дева

У Дев в апреле будет огромное количество новых возможностей. Можно менять работу, заниматься поисками новых увлечений и открывать новый бизнес. Звезды и планеты подарят им уверенность в себе и силу воли, а в финансовой сфере это дорогого стоит. В этом месяце можно совершать обмен валюты, заниматься шопингом, делать дорогостоящие покупки. Меркурий поможет Девам найти потерянные ранее вещи. Это могут быть ключи от машины, деньги, банковские карты и прочее.

Весы

Весам повезет, если они отправятся в командировку или будут находиться в разъездах весь месяц. Финансовый успех ожидает тех, кто работает за рулем. Это могут быть дальнобойщики, таксисты, водители скорой помощи. Астрологи настоятельно советуют Весам экономить время, а не деньги. Именно время станет самым главным ресурсом апреля. Деньги можно тратить на развлечения, подарки близким людям, отдых.

Водолей

У Водолеев начинается время, когда можно смело браться за новые дела и проекты. Большой успех их может ожидать в новых начинаниях. Это не значит, что нужно забывать о старых делах и обязанностях. Если выполнить все дела вовремя, то можно заработать бонус к зарплате, получить повышение. Всем, кто работает сам на себя, желательно повысить продуктивность и меньше лениться. Меркурий поможет увеличить доходы, но они будут пропорциональны приложенным усилиям.

Рыбы

До 18 апреля включительно они будут полны сил и энергии. Эти силы лучше пустить на решение накопившихся проблем в финансовой и рабочей сферах. С 19 апреля Меркурий в Тельце поможет Рыбам преуспеть в продвижении новых идей и в их разработке. Рыбы являются самым творческим Знаком Зодиака, но в третьей декаде апреля их таланты могут принести им еще большие результатов, чем обычно. Главное — не бояться новых открытий.