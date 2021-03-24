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Актер Сергей Рост: «В послужном списке Бори Хвошнянского столько красавиц, о которых я только мечтал»

Актер Сергей Рост: «В послужном списке Бори Хвошнянского столько красавиц, о которых я только мечтал»

Так получилось, что актеру в большинстве своем достаются роли отъявленных негодяев и сердцеедов, да и в жизни Борису Хвошнянскому приписывают немало любовных похождений. Как выяснилось, коллеги артиста завидуют ему.


О слухах вокруг 53-летнего Хвошнянского высказался его коллега про звездному цеху Сергей Рост.

«Боря — ответственный человек, если он берется за что-то, то делает это и не подводит. Он профессионал, а еще прекрасный музыкант, который потрясающе играет на гитаре джаз и рок-музыку, что помогает ему в театре и кино. Боря — это наш Мик Джаггер, он обладает уникальной актерской притягательностью, харизмой. Девушки и женщины любят его, думаю, это заслуженно, но необъяснимо. В послужном списке этого донжуана такие красавицы, о которых я только мечтал, как и большинство мужчин нашей страны!» — отметил Рост в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале ТВЦ.

Какие романы Хвошнянского Сергей Рост имел в виду — остается загадкой, зато известно, что за плечами Бориса Анатольевича один официальный брак с коллегой по имени Ольга, которая родила ему сына Марка. Пара развелась после семьи лет семейной жизни. Сейчас актер живет с другой избранницей — Юлией Шариковой. С ней он воспитывает двоих детей.

«После развода мне не хотелось снова бежать в загс. А сейчас в этом как-то нет необходимости. Можете считать, что мы с Юлей до сих пор присматриваемся друг к другу», — делился он, объясняя, почему не торопится узаконить союз с Шариковой.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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