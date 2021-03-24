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Алла Пугачева поздравила 71-летнего Буйнова и назвала его своим братом

Как сообщает источник Центральная служба новостей, российскому артисту Александру Буйнову 24 марта исполнился 71 год. Его близкая подруга и ровесница Алла Пугачева опубликовала в честь Дня рождения певца совместное фото в своем профиле Instagram. Примадонна российской эстрады и Александр Буйнов дружат уже несколько десятков лет. После первой встречи между исполнителями даже завязался кратковременный служебный роман. Общение с Буйновым обрывалось на 6 лет, но потом они снова стали близкими друзьями.

На опубликованном Пугачевой снимке она нежно обнимает именинника и подписала фото так же очень теплыми и добрыми словами. Примадонна назвала Буйнова братом.

Подписчики Аллы Пугачевой так же поздравили Александра Буйнова с праздником.

Сообщение Алла Пугачева поздравила 71-летнего Буйнова и назвала его своим братом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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