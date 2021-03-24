Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Американские новости сообщили о том, что BTS скончались в авиакатастрофе

Американские новости сообщили о том, что BTS скончались в авиакатастрофе

Американские новости сообщили о том, что BTS скончались в авиакатастрофе

Один из членов АРМИ пожаловался представителям нашего портала на странный американский ресурс, который оформлен в стиле новостного портала, однако, не содержит в себе ни одного правдивого поста. Он поделился личной историей и пояснил, что однажды случайно попал на страничку, когда искал информацию о передвижениях BTS во время мирового тура и столкнулся с ужасающей новостью: «Все 7 участников BTS скончались в авиакатастрофе сегодня утром 13 января 2020 года. BTS собирались отправиться в еще один тур по Северной Америке, чтобы появиться на мероприятиях по продвижению альбома, который должен был выйти весной 2020 года. Увы, этот полет стал для них последним».


Разумеется, поклонник испытал огромный страх, судорожно стараясь найти хоть какую-нибудь информацию о случившемся в других источниках, но его попытки были тщетны. Позднее выяснилось, что данный сайт создан исключительно для пранков. На нем также можно создать собственную новость и подшутить над своими приятелями. К счастью или к сожалению, но забавы администраторов ресурса и любителей развлечься за счет острых эмоций других людей не пришлись по душе членам армии. Фанаты BTS высказали свое резкое слово «Против» и пообещали сделать все возможное, чтобы сайт перестал существовать, однако, стоит отметить, что он функционирует по сей день.

Скриншот с сайта «channel45news.com»
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны
Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны
Первый микрозайм под 0% – как получить?
Первый микрозайм под 0% – как получить?
Китай отказался принимать российские товары из-за коронавируса
Китай отказался принимать российские товары из-за коронавируса
Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации
Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после экстренной
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции
Проезд для российских детей до 16 лет предложили сделать бесплатным
Проезд для российских детей до 16 лет предложили сделать бесплатным
Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатора
Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста
Диетолог объяснила связь стресса с ожирением
Диетолог объяснила связь стресса с ожирением
Лавров: отношения России с ЕС разрушены Брюсселем
Лавров: отношения России с ЕС разрушены Брюсселем
"Cамая дорогая обложка Playboy": Настя Ивлеева снялась без лифчика и трусов для мужского журнала
"Cамая дорогая обложка Playboy": Настя Ивлеева снялась без лифчика и
МИД Франции вызвал посла Китая
МИД Франции вызвал посла Китая
Гражданам в РФ сообщили дешевый способ надежно защитить данные смартфона от мошенников
Гражданам в РФ сообщили дешевый способ надежно защитить данные

Топ на сегодня

Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Китай раскритиковал санкции ЕС за преследование мусульман
Китай раскритиковал санкции ЕС за преследование мусульман
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
В "Газпроме" испугались перехода на российский софт

Еще по теме

Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью
Выжившему в авиакатастрофе игроку «Шапекоэнсе» ампутировали ногу
В России появился сайт с последней информацией о распространении коронавируса
Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая