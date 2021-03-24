Американские новости сообщили о том, что BTS скончались в авиакатастрофе

Анастасия Иванова

Один из членов АРМИ пожаловался представителям нашего портала на странный американский ресурс, который оформлен в стиле новостного портала, однако, не содержит в себе ни одного правдивого поста. Он поделился личной историей и пояснил, что однажды случайно попал на страничку, когда искал информацию о передвижениях BTS во время мирового тура и столкнулся с ужасающей новостью: «Все 7 участников BTS скончались в авиакатастрофе сегодня утром 13 января 2020 года. BTS собирались отправиться в еще один тур по Северной Америке, чтобы появиться на мероприятиях по продвижению альбома, который должен был выйти весной 2020 года. Увы, этот полет стал для них последним».

Разумеется, поклонник испытал огромный страх, судорожно стараясь найти хоть какую-нибудь информацию о случившемся в других источниках, но его попытки были тщетны. Позднее выяснилось, что данный сайт создан исключительно для пранков. На нем также можно создать собственную новость и подшутить над своими приятелями. К счастью или к сожалению, но забавы администраторов ресурса и любителей развлечься за счет острых эмоций других людей не пришлись по душе членам армии. Фанаты BTS высказали свое резкое слово «Против» и пообещали сделать все возможное, чтобы сайт перестал существовать, однако, стоит отметить, что он функционирует по сей день.

Скриншот с сайта «channel45news.com»