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Аналитики назвали самые спонтанные ночные покупки россиян

Аналитики назвали самые спонтанные ночные покупки россиян
Россияне в ночное время по сравнению со светлым временем суток заметно больше тратят на товары для животных, для дома и на разнообразную продукцию для детей, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Райффайзенбанк назвал топ спонтанных ночных покупок. Так, в категории "Товары для животных" ночной средний чек в три раза превышает дневной, в категории "товары для дома" - на 98%, "рестораны" - на 81%, а в категории "товары для детей" - на 62%", - выяснили аналитики, изучив траты клиентов с начала прошлого года.

Также ночами россияне больше платят за медицину и страхование, а еще позволяют себе больше потратить на фастфуд. А вот расходы на автомобиль, софт, образование и красоту ночью становятся ниже. Ночной средник чек за автотовары на 79% ниже дневного, на софт игры – на 60%, а на товары для красоты – на 32%.


Любопытно, что потребительское поведение в 2020 году изменилось: весной многие стали тратить меньше, так как не посещали рестораны и вынуждены были отказаться от туристических поездок, обратил внимание руководитель управления клиентского счастья и монетизации кредитной организации Кирилл Матвеев.

Экономика

По материалам: ria.ru
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