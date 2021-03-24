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Анастасия Макеева посмеялась над Анастасией Заворотнюк

Анастасия Макеева посмеялась над Анастасией Заворотнюк

Актриса Анастасия Макеева однажды проболталась о той информации, касающейся семьи Анастасии Заворотнюк, о которой сама «прекрасная няня» никогда не говорила с прессой. Это произошло во время беседы знаменитости с Вячеславом Манучаровым, который часто радует публику откровениями знаменитостей на личном YouTube-канале.


Интервью Макеевой касалось темы ЭКО и услуг суррогатных матерей. Анастасия призналась что сама прибегала к ЭКО четыре раза и сравнила свою жизненную ситуацию с историей Анастасии Заворотнюк, говоря о том, что та воспользовалась услугой суррогатной матери, однако, это «ей не сильно помогло». «Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет — так будет», — высказала свое философское мнение артистка, которое, к слову, было воспринято общественностью в негативном ключе.

Отметим, что Заворотнюк и все её близкие говорят совершенно о другом. Они уверяют публику, что Настя выносила и родила своего третьего ребёнка сама. Разумеется, риски из-за поздней беременности у Насти были. В 2018 году на свет появилась дочь 47-летней Заворотнюк Мила. Но, стоит признать, что домыслы общественности на тему экстракорпорального оплодотворения семья артистки подтверждать отказывается по сей день. Более того, пара Анастасии и ее мужа Петра Чернышева вовсе не хотела делиться счастливой новостью о рождении девочки до марта 2019 года.

[media=https://www.instagram.com/p/B3ebVWYogV1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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