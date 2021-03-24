Анна Хилькевич призналась, что у нее был кратковременный роман на съемках «Универа»

Влада Некрасова

Как сообщает источник Федеральное агентство новостей, актриса театра и кино Анна Хилькевич призналась поклонникам, что была влюблена на съемках сериала «Универ. Новая общага» в члена съёмочной группы. Актриса предложила ответить на вопросы фанатов в Instagram. Один из вопросов был о любовных отношениях с коллегами по сериалу.

Хилькевич ответила честно, что, действительно, был кратковременный служебный роман. К тому времени она уже рассталась со своим бывшим мужем Антоном Покрепой. Их развод состоялся в 2012 году.

“Помутнение рассудка после развода”, – сказала о романе Хилькевич.

На данный момент Анна Хилькевич находится в счастливом браке за бизнесменом Артуром Волковым. У супругов растет две дочери.

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