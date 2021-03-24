Астропрогноз на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Весна в разгаре — март сменился апрелем. Этот месяц будет крайне удачным, но не для всех и не всегда. Астрологи рассказали, чем будет примечателен второй месяц весны в 2021 году и как можно привлечь удачу в этот период.

Стоит отметить, что 27 числа станет ретроградным Плутон. Это событие перевернет все с ног на голову для многих из нас. Чтобы конец месяца не был обострен негативом, стоит быть предельно внимательными и добродушными по отношению к близким. Лучшие обереги для дома от семейных неурядиц помогут сохранить гармонию в родных стенах.

Овен

У всех наших неудач и проблем энергетические причины. Чтобы повысить энергетику и укрепить биополе, Овнам стоит чаще пребывать на свежем воздухе и заниматься спортом. Также в апреле источником жизненных сил станет общение. Не нужно оставаться на долгое время в одиночестве. Это чревато большими проблемами, которые могут привести к апатии и снижению продуктивности в работе. Не исключено, что в апреле произойдет что-то очень приятное и важное для Овнов. Им необходимо сохранять свою врожденную расторопность и внимательность.

Телец

Начать апрель Тельцам стоит с уборки дома. Необходимо выброситься весь хлам, сделать генеральную уборку, навести порядок. Также очень важно сделать информационную чистку. В апреле это буде точе6нь важно. Ночные светила будут на стороне Тельцов, поэтому им нечего бояться. Лучше не гневить судьбу, списывая неудачи на невезение. Людям этого Знака придется отделить важное от напускного, расставив приоритеты правильно. Если этого не сделать, могут начаться большие проблемы в финансовой и в любовной сфере. Пришла пора выбрать основной путь.

Близнецы

Астрологи отмечают, что для Близнецов месяц будет очень важным с точки зрения любви. Полезным станет романтический отдых со второй половинкой. В качестве отдыха полезными будут также медитации для полного расслабления. Одиноким Близнецам повезет найти любимого человека. Не нужно переставать знакомиться и присматриваться. Однако, следует помнить, что удача не улыбается дважды. Как только появится возможность, ею необходимо воспользоваться. Если сидеть и ждать, что всё произойдет само собой, результат точно разочарует.

Рак

Ракам эксперты настоятельно советуют помнить о своих обязанностях и обещаниях, данных ранее. Люди этого Знака могут временно потерять интерес к текущей работе и увлечениям. Всё дело в чакрах, у каждой из которых есть свое значение. Открыть чакры Ракам поможет своевременный отдых, развлечения и общение с близкими. В апреле не стоит делиться планами с окружающими. Все свои грандиозные идеи и мысли лучше держать в секрете. Взаимодействовать с людьми можно, но осторожно. Важно научиться отделять врагов от друзей.

Лев

Львам сейчас ни в коем случае нельзя поддаваться искушениям. Важно следовать принятым ранее планам и придерживаться правилам морали и закона. Цифровые заговоры помогут резко увеличить количество удачи. Они помогут обойти стороной препятствия в коне месяца, когда Плутон начнет свои темные дела. В амурных делах желательно проявлять настойчивость, но в умеренных количествах. Скептицизм будет главным врагом этих людей — как на финансовом, так и на любовном поприще. Нужно действовать решительно и уверенно.

Дева

Девам астрологи настоятельно рекомендуют действовать самостоятельно. Не нужно полагаться во всем на близких или коллег. Дело в том, что в апреле ожидается повышение активности энергетических вампиров, которые могут высосать все силы из Дев. Стоит крайне осторожно выбирать людей для общения и дружбы, совместных дел. В апреле можно совершать дорогостоящие покупки, обменивать валюту, открывать новый счет в банке. Также удача посетит тех, кто занимается поисками новой работы. Еще звезды помогут Девам в борьбе с недугами.

Весы

Самая важная сфера жизни для людей этого Знака — работа и бизнес. Очень важно оставаться в тонусе и быть предельно внимательными. Зарядиться удачей Весам поможет положительная энергетика. Также успех может исходить от окружающих людей. Кто-то может подкинуть важную идею или помочь с работой. Весы отличаются жизнелюбием, а это самое важное. Нужно быть собой, распространяя эту любовь к миру. Люди обязательно заметят оптимизм и доброту. Весы в центре внимания и полны обаяния.

Скорпион

У одиноких Скорпионов уже в начале апреля может появиться на горизонте человек, в которого они влюбятся почти сразу. Многим хочется понимать, есть ли ответные чувства. В этом случае можно воспользоваться тремя способами погадать на взаимность. Астрологи настоятельно советуют продумывать планы, не упуская деталей. Один из самых полезных жизненных навыков — умение забывать все плохое. Не нужно держать в себе обиды, так как они опасны и могут привести к большим проблемам со здоровьем и лишить Скорпионов удачи.

Стрелец

Стрельцам необходимо с первых дней апреля найти правильный баланс между работой и отдыхом. Не стоит переутомляться или, наоборот, лениться. Обрести уверенность в себе и начать апрель правильно поможет энергетическая чистка дома. Астрологи рекомендуют людям этого Знака не предавать свои жизненные принципы. Нужно следовать личным правилам и установкам до последнего. Отстаивать мнение не обязательно. Самое главное, чтобы сами Стрельцы верили в себя и знали истину. Остальные могут делать то, что им вздумается.

Козерог

Козерогам нужно быть осторожнее, так как в апреле эксперты прогнозируют предательства, ссоры и конфликты. Нужно следить за словами и не переходить дорогу опасным людям. Апогеем проблем станут проблемы с работой. Все это возможно в начале месяца. Примерно к 10 числу всё должно стабилизироваться. Остальные дни апреля будут позитивными. Медитация на исполнение желания поможет Козерогам приблизиться к реализации самых смелых и амбициозных планов. Даже ретроградный Плутон не помешает им добиться своих целей.

Водолей

У Водолеев могут быть неурядицы с самочувствием до 8 апреля и в последние пару-тройку дней апреля. Аффирмации на здоровье и исцеление помогут обойти эти неурядицы стороной. В апреле у Водолеев возможен служебный роман. Также астрологи отмечают высокую вероятность неожиданных расходов. Водолеям стоит остерегаться людей, распускающих слухи. Эти токсичные личности могут быть крайне опасными. Лучше будет, если Водолеи начнут действовать самостоятельно, без просьб о помощи. Так удача от них не отвернется.

Рыбы

Чем ближе к концу месяца, тем более явными будут становиться тревожные мысли Рыб. Побороть это помогут советы экстрасенсов. Многие люди из ближайшего окружения Рыб начнут совершать иррациональные поступки, которые не объяснить логикой. Не нужно думать об этом. Лучше сфокусироваться на личных делах и саморазвитии. Апрель — идеальное время для обучения, получения знаний, изучения языков. Можно записаться на курсы повышения профессионального мастерства. Не нужно сидеть на месте в такое яркое и динамичное время.