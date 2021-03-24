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Банк из США начал заставлять сотрудников отдыхать

Банк из США начал заставлять сотрудников отдыхатьФото: Robert Galbraith / Reuters

Один из крупнейших инвестиционных банков США и мира Citigroup начал заставлять сотрудников отдыхать, чтобы избежать заражения коронавирусом, пишет Bloomberg.

Такая инициатива принадлежит главе Citigroup Джейн Фрейзер, которая уверена, что дополнительные отпуска, к которым руководство призывает сотрудников, помогут предотвращать недомогание на рабочем месте.

Также Фрейзер запретила внутрикорпоративные видеозвонки в сервисе Zoom по пятницам. 28 мая объявлен выходным днем с альтернативным названием — «День перезагрузки Citi».

Поскольку в настоящее время многие сотрудники Citigroup работают из дома, топ-менеджер призвала их не назначать деловые встречи в нерабочее время. Так они смогут лучше разделять трудовые обязанности и досуг в свободное время.

В будущем, после окончания пандемии коронавируса, Citigroup планирует перевести большую часть сотрудников на смешанный режим работы, при котором они будут совмещать посещение офиса (что важно с точки зрения наставничества над молодыми коллегами) и удаленную работу.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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