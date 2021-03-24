Bentley показал самую динамичную в истории версию спорткупе Continental GT Speed

Лидия Мартынова

Автобренд люксовых автомобилей Bentley представил свою самую динамичную машину в истории марки. Новая Continental GT Speed может разогнаться до 100 км/час всего за 3,6 сек. Максимальная скорость данной модели составляет целых 335 км/час.

Актуальная версия Continental GT третьего поколения дебютировала в 2017 году. Предыдущее поколение Speed имело 6,0-литровый двигатель W12 с двойным турбонаддувом на 635 л.с. Авто первую сотню набирает всего лишь за 4,1 сек. Данная модель разгоняется до 332 км/час. Новая модификация еще на 24 лошадиные силы мощней, а также на целые полсекунды динамичней своего предшественника. Максимальная скорость новинки тоже на 3 км/час больше прошлой генерации модели.





Авто оснащается великолепными 22-дюймовыми дисками, особыми карбон-керамическими тормозами и уникальными спортивными креслами. Continental GT Speed оснащается полноуправляемым шасси, а также адаптивной подвеской с регулировкой жесткости всех автомобильных амортизаторов, кроме того, электронным задним дифференциалом (eLSD), а также системой отключения половины цилиндров авто.





Continental GT может также похвастаться затемненной радиаторной решеткой и особым хромированным логотипом Speed с совершенно новым дизайном на переднем крыле. Для клиентов будет предложено 11 вариантов расцветки отделки салона, а также 15 самых разных комбинаций оформления автомобильного интерьера.

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