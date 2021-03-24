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Без вариантов: Антоненко снова оставили под стражей

Без вариантов: Антоненко снова оставили под стражей

Волонтера и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster) оставили под арестом еще на два месяца. Такое решение принял Шевченковский суд Киева, полностью удовлетворив просьбу прокуроров.

«Единственной причиной держать меня под стражей является то, что я военный. Что тут комментировать», — заявил Антоненко, заслушав вердикт суда.

Под арестом Антоненко находится уже 468 дней. В 2019 году его задержали по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Адвокат Антоненко собирается через неделю подать апелляцию на продление ареста.

Заседание по делу Антоненко откладывалось в течение трех недель: сначала из-за отпуска у судьи, потом из-за того, что подследственного не доставили в суд.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Кузьменко и Дугарь смягчили меру пресечения, в СИЗО остается только Антоненко.

Фото FreeAntonenko/Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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