Бильярд, история возникновения, особенности и разновидности этой игры

Роман Иванов





Сейчас бильярд пользуется большой популярностью во всем мире. Увидеть людей катающих шары, можно на всех континентах планеты, включая Антарктиду (здесь в него играют на метеостанциях, научных базах).

Существует большое разнообразие видов и правил этой игры. Кроме того она чрезвычайно увлекательна и захватывает не только самих бильярдистов, но и окружающих людей. Именно поэтому турниры и чемпионаты по бильярду всегда привлекают огромное число болельщиков.

При этом кроме красоты и азарта, эта игра приносит конкретную пользу. Она развивает у игроков такие способности как: логическое мышление, глазомер, ловкость. Ниже в этой статье мы узнаем об истории возникновения этой игры, ее особенностях и видах.

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История появления бильярда

Как говорят специалисты, бильярд (от французского bille — шар и billette — палка) по праву считается одной из старейших игр человечества. При этом указать точное место появления этого развлечения в данный момент, не может никто. Часть ученых уверены, что впервые загонять шары в специальные лузы с помощью деревянной палки начали в Китае, другие специалисты уверяют, что все-таки бильярд возник в Индии. Несмотря на эти разногласия, все историки сходятся на том, что бильярд это древняя игра. Разрозненные сведенья указывают, что правители Древнего Китая с большим удовольствием катали шары с придворными и своими друзьями.

Зародившись в Азии, бильярд со временем перекачивал в Европу, а потом уже Америку и Австралию. Первый специальный стол для бильярда появился в резиденции французского короля Людовика XI. Произошло это знаменательное событие в 1469 году. Стол был изготовлен одним из лучших мастеров Франции Анри де Винем. Изделие, поставленное королю, являлось настоящим произведением искусства. Оно имело идеально ровную поверхность, сделанную из натурального камня обтянутого изысканным полотном, четко выделенные лузы, красивейший орнамент вырезанный мастером.

В ту пору бильярд был очень дорогим удовольствием, которое себе могла позволить только знать, аристократы, вельможи.

Именно после появления бильярда в Европе он стал стремительно меняться.

Появлялись новые правила и разновидности игр.

Изменилась технология изготовления столов и аксессуаров.

Для удара по шарам вместо клюшек, стали использовать кии с кожаными накладками.

В нашем отечестве бильярд появился благодаря известному реформатору Петру 1. Как известно в свое время царь уехал в Европу, чтобы обучаться различным ремеслам. Находясь в Голландии, Петр впервые сыграл в бильярд и был очарован эти развлечением. Приехав в Москву, Петр привез с собой стол для игры. Очень быстро бильярд покорил и нашу знать, дворянство. В девятнадцатом веке бильярдные столы уже были обычным явлением. Их можно было встретить повсюду: в трактирах и кабаках, гостиницах, борделях и конечно во дворцах высшего класса.

Какие виды бильярда существуют на сегодняшний день

Знатоки бильярда относят это вид спорта к интеллектуальным способам развлечения. За многие века своего существования игра претерпела множество изменений, появились новые правила и виды этой игры. Каждый вид игры имеет свои особенности и специфику. Так, например, в русский бильярд играют на меньшем столе, чем английский бильярд. Вот самые известные виды этой игры:

русский бильярд;

карамболь;

снукер,;

пул.

Главными факторами популярности бильярда следует считать желание победить и интерес. При этом как показывает практика, часто бывает, так что желание выиграть и перевешивает здравый смысл. Чтобы избежать подобных неприятностей игроки должны соблюдать установленные правила и уважительно относиться к своему сопернику.

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