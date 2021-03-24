Блогер BadComedian рассказал о неопубликованном видео про Михалкова

Вадим Карасев

Евгений БаженовКадр: видео tvrain.ru

Блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) рассказал, что за время работы над своим каналом создал видео про режиссера Никиту Михалкова, которое так и не опубликовал. Об этом он вспомнил в эфире программы «Еще не вечер» на телеканале «Дождь».

На вопросы ведущего Тихона Дзядко о том, действительно ли Баженов оказывает Михалкову особое внимание с самого начала карьеры на YouTube, блогер ответил положительно. «Более того, я начал делать все из-за Никиты Сергеевича», — заметил он.

По словам BadComedian, после просмотра «Утомленных солнцем 2» он решил опубликовать ролик о фильме. «Я на камеру записал это мнение, это видео хранится в темнице моего харда (жесткого диска — прим. «Ленты.ру») под паролем», — уточнил он.

Баженов пояснил, что когда-нибудь опубликует его на канале, так как «это видео крайне забавное». «Там десять минут я пытаюсь что-то блеять на тему Никиты Сергеевича и его фильма», — рассказал блогер, сымитировав свой неуверенный голос, который звучит в ролике, записанном годы назад.

«Я понял, что это блеяние никому не будет интересно, и попытался мягче, так сказать, зайти», — объяснил Баженов свой отказ от публикации того видео. В результате первые ролики были сделаны без обращения Баженова к зрителям: блогер только монтировал трейлеры. Затем уже он решился сначала сделать обзор только с голосом, и лишь со временем осмелился взять камеру и записать на видео себя. «И теперь я сижу в прямом эфире, разговариваю спокойно», — заключил он.

BadComedian — псевдоним российского видеоблогера Евгения Баженова. На своем YouTube-канале он публикует видеорецензии на фильмы. Баженов часто критикует современные российские картины и упрекает актеров в плохой игре, а сценаристов — в ошибках. В общей сложности видео на канале BadComedian посмотрели более миллиарда раз.