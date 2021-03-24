Боня жестко наехала на Алису Аршавину: «Какого хрена ты сидишь дома и ждешь, пока у тебя нос просто отпадет?»

Алексей Вольцев

Виктория Боня решила порассуждать над темой скандального развода бывших супругов Аршавиных и высказать свою точку зрения относительно поведения в этой истории Алисы и Андрея. Ведущая призналась, что не поддерживает позицию бывшей жены футболиста и не понимает, «за что бьется» женщина, если спортсмен выиграл суд и действовал, при этом, по закону. «Меня удивили претензии со стороны его бывшей жены. С одной стороны, Аршавин неправильно поступил при расставании, не хотел сразу платить алименты. Но с другой стороны, он выиграл суд и по закону он прав», — заявила она, отметив при этом, что считает Аршавина «трусом», ведь он позволил себе расстаться с супругой по СМС и не обговорил серьезный вопрос лицом к лицу.

Однако, Алисе тоже досталось от инстадивы. Боня не постеснялась обвинить тяжелобольную женщину в бездействии и высказалась о ее действиях достаточно резко. «Какого хрена ты сидишь дома и ждешь, пока у тебя нос просто отпадет? Она сама ответственна за свое здоровье, а винит человека, который вообще здесь ни при чем», — делится репликами Виктории издание Woman.ru. Публика отнеслась к словам ведущей по-разному. Некоторые вдумчиво прочли строки Бони и прислушались к мнению знаменитости, а другая же часть публики сочла ее высказывания невежеством и задалась вопросом о том, почему экс-участница «Дома-2» позволяет себе «совать нос в чужие дела».

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