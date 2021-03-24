Британия захотела заставить Россию «ощутить реальные последствия» ее действий

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб захотел призвать страны НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» ее «враждебных» действий. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на ведомственное сообщение.

В МИД рассказали, что Рааб планирует подробно поговорить с союзниками о «российской угрозе».

«Министр расскажет об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру. Речь идет в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые нацелены на важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе», — отмечает ведомство.

В заявлении, которое находится в распоряжении РИА Новости, раскрываются планы министра на саммит НАТО 23-24 марта. Это будет первая личная встреча министров стран альянса более чем за год.

16 марта был опубликован отчет генсека альянса Йенса Столтенберга, в котором названы главные угрозы НАТО. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.