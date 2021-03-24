Британия захотела заставить Россию «ощутить реальные последствия» ее действий
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб захотел призвать страны НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» ее «враждебных» действий. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на ведомственное сообщение.
В МИД рассказали, что Рааб планирует подробно поговорить с союзниками о «российской угрозе».
«Министр расскажет об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру. Речь идет в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые нацелены на важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе», — отмечает ведомство.
В заявлении, которое находится в распоряжении РИА Новости, раскрываются планы министра на саммит НАТО 23-24 марта. Это будет первая личная встреча министров стран альянса более чем за год.
16 марта был опубликован отчет генсека альянса Йенса Столтенберга, в котором названы главные угрозы НАТО. Ими стали Россия, терроризм, кибератаки, Китай и климатические изменения.