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Бросившую ребенка подруги в окно россиянку признали вменяемой и назвали ее мотив

Бросившую ребенка подруги в окно россиянку признали вменяемой и назвали ее мотивФото: Александр Щербак / ТАСС

Женщина, которая выбросила трехмесячную дочь подруги с 13-го этажа симулировала невменяемость, заявила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, передает РИА Новости. Реальным мотивом поступка стала ссора с матерью ребенка.

«Она [женщина] обвиняется в совершении преступления "убийство малолетнего ребенка"», — отметила представитель ведомства.

Следователи выяснили, что подруга матери совершила преступление, находясь в гостях у семьи. Пока мать ребенка вышла в другую комнату, обвиняемая взяла трехмесячную девочку на руки и выбросила из окна 13-го этажа. На допросе женщина рассказала, что все случилось по причине обострения у нее психического расстройства, однако согласно данным стационарной психолого-психиатрической экспертизы, женщина симулировала болезнь.

Ранее стало известно, что в Новой Москве женщина выкинула грудного ребенка подруги из окна, он умер. Тело обнаружили возле жилого дома. Женщина приезжала к подруге, чтобы забрать бандаж для беременных — она тоже ждала ребенка. Также сообщалось, что 30-летняя женщина по имени Дарья страдает острым полиморфным психопатическим расстройством. При таком заболевании у человека могут появляться галлюцинации, бред и мания преследования.

Россия

По материалам: lenta.ru
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