Быть или не быть? Минобразования определилось с проведением ВНО

Влада Некрасова

После того, как из-за карантина в школах отменили государственную аттестацию в 4-х и 9-х классах, учеников крайне волновал вопрос о судьбе ВНО. В Минобразования разъяснили, что внешнее независимое оценивание состоится в любом случае. Несмотря на карантин, для учеников будут организованы пробная, основная и дополнительная сессия ВНО.

Пробное ВНО состоится 10 апреля. В отличие от прошлых лет оценить свои знания ученик сможет только по одному предмету. Результаты пробного оценивания будут обнародованы 16 апреля.

Основная сессия ВНО начинается 21 мая. Первым ученики будут писать тест по химии, 28 мая — по математике, 1 июня — по украинскому языку и литературе. 15 июня выпускники напишут задание по географии. Результаты основной сессии ВНО будут оглашены в период до 30 июня.

Для тех, кто из-за болезни или по иным веским причинам не успел на основное тестирование, будет организована дополнительная сессия ВНО с 26 июня по 16 июля. Результаты огласят не позднее 23 июля.