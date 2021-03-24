"Cамая дорогая обложка Playboy": Настя Ивлеева снялась без лифчика и трусов для мужского журнала

Вадим Карасев

30-летняя Настя Ивлеева снялась в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Звезда "Орла и решки" продемонстрировала полностью обнаженное тело.

На обложке апрельского выпуска Playboy можно увидеть Настю Ивлееву, позирующую без лифчика и трусов.



"На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy! Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда!" — написала звезда в инстаграме.

Фотосессия выполнена в футуристическом киберпанк-стиле — на снимках Настя Ивлеева позирует в пикантном нижнем белье и без него, демонстрируя голые ягодицы.

"Я и моя команда делали эту обложку сами! Во всех смыслах, начиная от продюсирования каждой мелочи, заканчивая фотографом и 3Д-дизайном! Потому смело считаем, что это лучшая и самая дорогая обложка за историю русского Playboy! Кстати, обратите внимание: почти ни одной информационной сноски! Чистая картинка! Я горжусь этой работой", — отметила телеведущая.

Фотосессию Насти Ивлеевой похвалили в комментариях многие звезды, такие как Наталья Рудова, Рита Дакота и Анна Семенович.

Как писал NEWSTES, ранее Настя Ивлеева показала "наливные ляхи", которые у нее были до славы.