"ЧС для человечества!": правозащитница забила тревогу из-за уменьшающихся пенисов у мужчин

Вадим Карасев

Эколог Эрин Брокович бьет тревогу в своей колонке для издания The Guardian из-за химикатов, которые негативно сказываются на здоровье.

В своей колонке правозащитница и активистка охраны окружающей среды опирается на тезисы репродуктивного эпидемиолога Шэнны Свон, высказанные ею в книге "Обратный отсчет".



"В некоторых частях света женщины двадцати лет сегодня менее фертильны, чем их бабушки в 35. У мужчин сейчас есть только половина сперматозоидов, которые были у их дедов", — утверждает Брокович.

Правозащитница винит во всем химикаты, присутствующие в электронике, косметике и пищевой упаковке. Кроме того, репродуктивный апокалипсис якобы приближают PFAS — "вечные химические вещества", которые не распадаются и постепенно накапливаются в организме человека.

По данным Брокович, количество сперматозоидов у представителей мужского пола с 1973 года уменьшилось практически на 60%. При этом химикаты уменьшают объем яичек и размер пениса.

"Это не что иное, как полномасштабная чрезвычайная ситуация для человечества. Простите меня за вопрос: почему ООН не созывает экстренное совещание по этому поводу прямо сейчас?" — негодует Брокович.

Как писал NEWSTES, ранее москвичка сломала своему "защитнику" пенис во время секса 23 февраля.