Что скрывает трек Trivia: Love от BTS?

Влада Некрасова

Популярная южнокорейская к-поп группа BTS всегда радует поклонников новыми треками с красивыми строчками и припевами. Такие песни всегда запоминаются надолго! Давай вместе узнаем, какой же секрет хранит композиция Trivia: Love.

Ни для кого не секрет, что RM – настоящий мастер в написании текстов. Еще со времен Bulletproof он радует поклонников достаточно интересными выражениями и метафорами. Его игра слов и скрытые значения заставляют АРМИ часто гадать, что же имел в виду музыкант. В треке Trivia: Love Намджун очередной раз удивил поклонников своей игрой слов.

«Я просто человек, человек, человек. Ты разрушаешь все мои стены. И заставляешь меня любить, любить, любить», – мелодично поет RM.

В этой композиции айдол рассказывает, как любовь разрушила его личностные убеждения. В Trivia: Love есть ссылка на то, что «любовь» и «человек» пишутся в корейском языке практически одинаково, за исключением последней буквы. Интересная игра слов заставляет поклонников задуматься над треком еще раз и переслушивать его снова и снова.