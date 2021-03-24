ЦИК и Роскомнадзор будут бороться с незаконной агитацией в интернете

Лидия Мартынова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор работают над двусторонним соглашением, определяющим их взаимодействие при блокировке незаконной агитации в интернете, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.





"ЦИК России совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним соглашением, в котором будут детализированы все алгоритмы нашего взаимодействия. Рассчитываем, что оно появится после объявления избирательной кампании, в конце июня", - рассказала Памфилова в интервью "Российской газете".

Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия не является карательным органом, который ограничивает агитацию в интернете. Она отметила, что для кандидатов важно достучаться до каждого избирателя, но "перед законом все равны".

"Мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса", - добавила она.