Даня Милохин выпустил ремикс на хит «Я дома»

Влада Некрасова

23 марта, 19-летняя звезда тиктока Даня Милохин выпустил ремикс на свой дебютный трек под названием «Я дома». Песня, ставшая негласным гимном 2020 года, обрела абсолютно новое звучание.

Оригинальную версию трека Даня представил в апреле 2020 года и буквально сразу взорвал интернет. «Я дома» принес первую большую популярность парню, собрав миллионы прослушиваний на стриминговых площадках, 25 миллионов просмотров клипа и более 1 миллиона коротких роликов под звук в TikTok.

Поклонники отметили, что ремикс получился взрывным и оставили немало комплиментов.

«ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРОСТО Я ДОМА!!!!», «Ремикс года», «Круто, мне кажется, так даже лучше», – пишут в комментариях под ремиксом.