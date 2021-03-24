Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Даня Милохин выпустил ремикс на хит «Я дома»

Даня Милохин выпустил ремикс на хит «Я дома»

23 марта, 19-летняя звезда тиктока Даня Милохин выпустил ремикс на свой дебютный трек под названием «Я дома». Песня, ставшая негласным гимном 2020 года, обрела абсолютно новое звучание.


Оригинальную версию трека Даня представил в апреле 2020 года и буквально сразу взорвал интернет. «Я дома» принес первую большую популярность парню, собрав миллионы прослушиваний на стриминговых площадках, 25 миллионов просмотров клипа и более 1 миллиона коротких роликов под звук в TikTok.

Поклонники отметили, что ремикс получился взрывным и оставили немало комплиментов.

«ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРОСТО Я ДОМА!!!!», «Ремикс года», «Круто, мне кажется, так даже лучше», – пишут в комментариях под ремиксом.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

«Петергоф» откроет сезон фонтанов 24 апреля
«Петергоф» откроет сезон фонтанов 24 апреля
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов
Ритуальные услуги в России стали лидером по росту доходов
RG.RU: Уволили главного тренера хоккейного клуба “Спартак” Олега Знарка
RG.RU: Уволили главного тренера хоккейного клуба “Спартак” Олега
Baza: Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Baza: Появилась полная расшифровка разговоров пилотов сгоревшего в
Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша
Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Ольга Любимова вручила госнаграды деятелям культуры
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая
Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло
Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови
В реанимации на Кудрявцеву напал неизвестный в крови
Новое музыкальное видео Веры Брежневой
Новое музыкальное видео Веры Брежневой

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за рубеж
Захарова прокомментировала планы Британии штрафовать выезжающих за

Еще по теме

Никита Левинский и Даня Милохин – «Among Us»
Лучше сядь! Сколько Даня Милохин тратит в месяц
Николай Баской и Даня Милохин дико потусили
Даня Милохин хочет записать фит с Джастином Бибером