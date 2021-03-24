Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
В частности, депутат считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, и призвала "снять государственные символы".
"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", — отметила Драпеко.
Парламентарий заявила, что Манижа "не тронула не только ее, но и всех остальных".
"Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России", — утверждает депутат.
Драпеко выразила мнение, что на Евровидение следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году.