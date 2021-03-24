"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона

Лидия Мартынова

Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в комедийном сериале "Сваты", раскрыла в сторис Instagram подробности долгожданного седьмого сезона.

Один из пользователей поинтересовался у Анны: "Сваты" досняли?". На это актриса ответила: "Не досняли".

"Держим кулаки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить и выпустить седьмой сезон! Пока сериал не доснят, о дате выхода нет смысла говорить. Как только съемки окончатся, сразу об этом узнаете", — прокомментировала она.

Исполнительница роли Жени развеяла и популярный слух о том, что продолжение комедийного сериала выйдет 4 июня.

"Не верьте всему, что пишут в интернете", — обратилась она к подписчикам.

Анна Кошмал снялась в пятом и шестом сезонах. Она играла повзрослевшую внучку главных героев: Ивана и Валентины Будько, а также Ольги и Юрия Ковалевых. В проект актриса пришла, когда ей было 16 лет (сейчас ей 26. — Прим. ред.).

Сериал "Сваты" выходил с 2008 года и завершился в 2013-м. В конце января прошлого года сообщалось, что съемки долгожданного седьмого сезона начались в Белоруссии. Однако вскоре из-за пандемии коронавируса они были приостановлены.