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Детские здравницы и лагеря могут не пережить летние каникулы

Госдума готовится рассмотреть вопрос об организации летнего отдыха детей предстоящим летом. Ну а руководство ДОЛ и здравниц подсчитывает предстоящие убытки. Об угрозе банкротства здравниц и лагерей из-за высоких эпидемиологических требований пишет “Российская газета”.

Сейчас всё ещё действует запрет на приём детей из посторонних регионов. Предположительно, это правило оставят вплоть до 1 января следующего года. Ситуация с коронавирусом в стране и мире пока остаётся напряжённой. Дело за Роспотребнадзором, который в силе смягчить существующие ограничения. Руководитель детской академии Останкино Татьяна Малугина отмечает, что многие лагеря уже закрылись после прошлого лета. “Из отрасли ушло 80% негосударственных и туристических лагерей. Предложений стало очень мало, но оставшимся стало легче привлекать клиентов, потому что родители всё равно ищут, куда отправить ребёнка”, – говорит она.

Гендиректор “Клиникал Экселанс Груп” Николай Крючков уверен, что снимать ограничения для ДОЛ пока рано. Всем хочется возвращения к “нормальной” жизни, но коронавирус пока не побеждён.

“Да, мы ждем лета, где, скорее всего, будет еще более заметно снижение, но до лета еще два с половиной месяца, уже сейчас появились новые линии. Британская линия уже появилась давно, а вот южноафриканская буквально на прошлой неделе, если я правильно помню. Соответственно эти штаммы рано или поздно станут доминирующими”, – утверждает Крючков.

Сообщение Детские здравницы и лагеря могут не пережить летние каникулы появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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