Дни силы в апреле 2021 года

Вадим Карасев

Дни силы — самые благоприятные дни, в которые созидательная энергия не просто преобладает над деструктивной. Её в окружающем нас пространстве в такие периоды подавляющее количество, что дарит удачу и позитив. Эксперты рассказали, какие из дней апреля будут именно такими.

Далеко не все дни апреля будут такими благоприятными как те, что описаны далее. Путь к успеху лежит через создание гармонии в своем доме. Сделать это вам помогут законы васту. Если дом станет местом силы, то любой день можно будет сделать ярким и позитивным.

4 апреля — зеркальная дата

Это один из самых благоприятных дней в апреле. 04.04 — очень мощная зеркальная дата. Этот день насыщен гармонией и любовью. Огонь, Вода, Воздух и Земля будут взаимно дополнять друг друга, а не подавлять. Это идеальный день для новых начинаний, работы, поисков новых увлечений и знакомств.

Дополнит позитивную картину очень важное астрологическое событие — переход Меркурия в Знак Овна. Данная планета обретет новые силы и избавится от упадка энергии. Начнется расцвет финансовой и деловой сфер жизни. В этот день можно будет ходить на собеседования, совершать дорогостоящие покупки, тратить деньги на развлечения, поездки.

14 апреля — переход Венеры в Знак Тельца

В Тельце Венера чувствует себя очень хорошо. 14 числа планета избавится от неблагоприятного воздействия Овна. Закончится период бессмысленных ссор и бесконечного потока негатива. У людей появится больше сил и энергии, которые можно будет направить в любое русло — как в работу, так и в любовь, в личные дела. Сам этот день будет очень позитивным и подарит нам надежду на лучшее.

22 апреля — пик звездопада Лириды

В нашем календаре звездопадов на 2021 год есть два апрельских звездопада, один из которых имеет свой пик в этом же месяце. Речь о Лиридах — звездопаде, приносящем удачу творческим людям. Не удивительно, если 22 апреля у многих творческих личностей появится озарение или состояние потока. День будет весьма удачным для принятия важных решений.

23 апреля — переход Марса в Знак Рака

Марс до этого был в Близнецах, что вносило смуту в наше сознание. 23 числа мы все сможем наконец-то освободиться от негатива, порождаемого этой планетой. Сам день перехода будет очень благоприятным, мягким и предсказуемым. Люди почувствуют себя лучше, смогут забыть о проблемах и отдохнуть душой и телом. Если есть возможность, в эту пятницу лучше не задерживаться на работе, не переутомляться, больше времени проводить с семьей и второй половинкой.