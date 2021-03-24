Доктор Мясников рассказал о неудачной попытке похудеть

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, как однажды попытался похудеть, но его старания оказались безуспешными: он лишь набрал вес.

По словам доктора, в какой-то момент жизни он захотел сбросить лишние килограммы. Мужчина сел на диету, которая позволяла потреблять не более 1200 килокалорий в сутки. Попутно Мясников начал усиленно заниматься спортом: подтягивался на турнике и бегал.

Телеведущий придерживался строгого режима на протяжении 10 дней, однако за это время его вес только увеличился с 88,5 до 89,5 килограмма. «Я сильно поздоровел. Это что такое вообще? Может, на опыты меня сдать?» — с иронией рассказал он о своей неудаче.

После взвешивания медик решил поужинать пельменями. К его удивлению, утром весы показали, что он похудел на полкило. Врач предположил, что таким образом организм сказал ему «спасибо». Он объяснил, что благодаря высококалорийной пище организм перестал накапливать энергию и «решил ее отдать».