Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доктор Мясников рассказал о неудачной попытке похудеть

Доктор Мясников рассказал о неудачной попытке похудетьФото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, как однажды попытался похудеть, но его старания оказались безуспешными: он лишь набрал вес.

По словам доктора, в какой-то момент жизни он захотел сбросить лишние килограммы. Мужчина сел на диету, которая позволяла потреблять не более 1200 килокалорий в сутки. Попутно Мясников начал усиленно заниматься спортом: подтягивался на турнике и бегал.

Телеведущий придерживался строгого режима на протяжении 10 дней, однако за это время его вес только увеличился с 88,5 до 89,5 килограмма. «Я сильно поздоровел. Это что такое вообще? Может, на опыты меня сдать?» — с иронией рассказал он о своей неудаче.

После взвешивания медик решил поужинать пельменями. К его удивлению, утром весы показали, что он похудел на полкило. Врач предположил, что таким образом организм сказал ему «спасибо». Он объяснил, что благодаря высококалорийной пище организм перестал накапливать энергию и «решил ее отдать».

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Киевские маршрутчики решили поднять цены на проезд
Киевские маршрутчики решили поднять цены на проезд
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
Меркель извинилась и отменила карантин через сутки после введения
Меркель извинилась и отменила карантин через сутки после введения
МИД посоветовал НАТО заняться своими проблемами
МИД посоветовал НАТО заняться своими проблемами
Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ
Хелен Миррен сыграет злодейку в сиквеле "Шазама!", пишут СМИ
Ольга Бузова о беременности: «Подарю карапузика себе, маме с папой»
Ольга Бузова о беременности: «Подарю карапузика себе, маме с папой»
Виталий Гогунский о несправедливости: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»
Виталий Гогунский о несправедливости: «Не платил дочери алименты,
Вместо Тимати! Дмитрий Шепелев отказался от участия в «Холостяке»
Вместо Тимати! Дмитрий Шепелев отказался от участия в «Холостяке»
В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении России
В Совфеде ответили на слова генсека НАТО об агрессивном поведении
Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом
Роберт Дауни-младший едва не погиб из-за прыжка с парашютом
Прах Лемми из Motorhead добавили в пули и подарили друзьям музыканта
Прах Лемми из Motorhead добавили в пули и подарили друзьям музыканта
Бывший муж Полины Гагариной впервые высказался о разводе с певицей
Бывший муж Полины Гагариной впервые высказался о разводе с певицей

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС

Еще по теме

Мясников призвал россиян равняться на американцев
Доктор Мясников дал заболевшим россиянам три простых совета
Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»