Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доктор Мясников возмутился нежеланию россиян прививаться

Доктор Мясников возмутился нежеланию россиян прививатьсяФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым трудным в процессе вакцинирования от коронавируса оказалось не создание вакцины, а привлечение россиян к записи на прививку. В беседе с ведущим Владимиром Соловьевым на YouTube он возмутился нежеланием жителей страны защитить себя от вируса.

«Самым трудным оказалось убедить их. Мы с тобой сколько говорили про антивакцинаторов. Но сейчас я не очень понимаю, что происходит, особенно не понимаю бездействие людей из группы риска», — отметил специалист.

По словам доктора, он общался с людьми по поводу вакцинации, встретив достаточно сильную негативную позицию в отношении прививки. «Там была женщина 65 лет. Говорила, что ни разу в жизни не делала ни одной вакцины, не будет, боится», — вспомнил Мясников.

Он заметил, что пытался объяснить пациентке, но столкнулся с нежеланием женщины рассмотреть его мнение. «Понимаешь, вот стена. Сказал, что ее близкий родственник с онкологией умер от ковида, ее возраста. Разве не понимает рисков, чего конкретно бояться? Ответа от нее не было, а в глазах недопонимание», — уточнил врач.

Мясников также констатировал, что некоторые врачи рекомендуют людям не делать прививку, несмотря на наличие хронических заболеваний, которые могут стать отягчающим фактором при коронавирусе и привести к протеканию инфекции в тяжелой форме. «Еще меня, конечно, убивает, как делают многие врачи. Говорят, что лучше не делать [прививку от коронавируса], если хроническое заболевание. Если у тебя ревматоидный артрит или онкология нефатальная или еще что-то подобное, то надо делать. И в первую очередь», — заключил специалист.

Ранее Мясников похвалил американцев за высокие темпы вакцинирования и призвал россиян равняться на них. По его словам, поставив задачу первыми за 100 дней сделать 100 миллионов уколов, они смогли добиться ее.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Доктор Мясников возмутился нежеланию россиян прививаться
Доктор Мясников возмутился нежеланию россиян прививаться
Собчак оценила решение проверить ее интервью с маньяком
Собчак оценила решение проверить ее интервью с маньяком
Переговоры по Афганистану в Дохе застопорились, заявили в МИД России
Переговоры по Афганистану в Дохе застопорились, заявили в МИД России
Зеленский анонсировал победу над туберкулезом
Зеленский анонсировал победу над туберкулезом
Долги за газ в России выросли за счет Северного Кавказа
Долги за газ в России выросли за счет Северного Кавказа
Николай Цискаридзе: «В театре ко мне лучше не подходить. Я стою так высоко, что любого поставлю на место»
Николай Цискаридзе: «В театре ко мне лучше не подходить. Я стою так
Илана Юрьева: «Хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки»
Илана Юрьева: «Хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать
Виталий Гогунский: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»
Виталий Гогунский: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с
Цискаридзе рассказал о сексуальных домогательствах в Большом театре
Цискаридзе рассказал о сексуальных домогательствах в Большом театре
Самую большую картину в мире продали более чем за 60 миллионов долларов
Самую большую картину в мире продали более чем за 60 миллионов
Поднял руку на Чонгука! За что BTS уволили своего менеджера?
Поднял руку на Чонгука! За что BTS уволили своего менеджера?
«Жесткая депрессия»: Агата Муцениеце не может прийти в себя после развода с Павлом Прилучным
«Жесткая депрессия»: Агата Муцениеце не может прийти в себя после

Топ на сегодня

Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с

Еще по теме

Доктор Мясников оценил идею ввести ковид-паспорта
Доктор Мясников перечислил ослабляющие эффект вакцины типы болезней
Мясников призвал россиян равняться на американцев
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса