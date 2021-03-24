Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Долги за газ в России выросли за счет Северного Кавказа

Долги за газ в России выросли за счет Северного КавказаФото: Максим Богодвид / РИА Новости

За прошлый год долги российских потребителей перед «Газпромом» за поставленный газ выросли на 2,3 процента, до 178,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в проекте доклада компании президиуму Госсовета, посвященного теме газификации. Статистику со ссылкой на документ приводят «Ведомости».

В структуре долга почти половина, 80,2 миллиарда, приходится на население. Теплоснабжающие организации задолжали 55,9 миллиарда рублей, а остальные промышленные предприятия — 26,2 миллиарда.

Большая часть долга связана с потребителями Северного Кавказа — 99,2 миллиарда рублей. По итогам года их задолженность увеличилась на 6,7 миллиарда рублей. Таким образом, общероссийский долг вырос именно за счет этого региона, все остальные в совокупности начали платить более ответственно.

Также Северный Кавказ остается лидером по потерям газа. В докладе отмечается, что причиной являются врезки в газопроводы с целью хищения, нарушение работы приборов учета и использование несертифицированного газового оборудования.

Это не первая жалоба «Газпрома» на Северный Кавказ. В феврале СМИ сообщали, что глава «Газпрома» Алексей Миллер попросил у правительства разрешения отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как работа там убыточна. По его мнению, следует создать специального регионального оператора распределения, чтобы тот покупал газ оптом.

Вместе с тем в декабре 2020 года Миллер и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор, согласно которому в течение следующих пяти лет «Газпром» построит в Чечне 1,3 тысячи километров газопроводов и доведет газификацию региона до 100 процентов. Стоимость работ составит 12,3 миллиарда рублей. Это сравнимо с суммой долгов региона, которые по состоянию на конец прошлого года достигли 13 миллиардов.

Каким образом регион собирается решать проблемы задолженности, неизвестно. В январе 2019 года министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что «Газпром» должен долги простить, потому что у компании денег много и ничего страшного не произойдет.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Доктор Мясников возмутился нежеланию россиян прививаться
Доктор Мясников возмутился нежеланию россиян прививаться
Собчак оценила решение проверить ее интервью с маньяком
Собчак оценила решение проверить ее интервью с маньяком
Переговоры по Афганистану в Дохе застопорились, заявили в МИД России
Переговоры по Афганистану в Дохе застопорились, заявили в МИД России
Зеленский анонсировал победу над туберкулезом
Зеленский анонсировал победу над туберкулезом
Долги за газ в России выросли за счет Северного Кавказа
Долги за газ в России выросли за счет Северного Кавказа
Николай Цискаридзе: «В театре ко мне лучше не подходить. Я стою так высоко, что любого поставлю на место»
Николай Цискаридзе: «В театре ко мне лучше не подходить. Я стою так
Илана Юрьева: «Хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать свои косточки»
Илана Юрьева: «Хожу на костыликах и пытаюсь изо всех сил сращивать
Виталий Гогунский: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с мамой все!»
Виталий Гогунский: «Не платил дочери алименты, потому что отдал им с
Цискаридзе рассказал о сексуальных домогательствах в Большом театре
Цискаридзе рассказал о сексуальных домогательствах в Большом театре
Самую большую картину в мире продали более чем за 60 миллионов долларов
Самую большую картину в мире продали более чем за 60 миллионов
Поднял руку на Чонгука! За что BTS уволили своего менеджера?
Поднял руку на Чонгука! За что BTS уволили своего менеджера?
«Жесткая депрессия»: Агата Муцениеце не может прийти в себя после развода с Павлом Прилучным
«Жесткая депрессия»: Агата Муцениеце не может прийти в себя после

Топ на сегодня

Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Телеведущий Попов намерен баллотироваться в депутаты Госдумы
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с

Еще по теме

Протек сократил прибыль почти вдвое в первом полугодии
Чистая прибыль Московской биржи повысилась на 7% во втором квартале
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
Россиянам задолжали более 2,5 миллиарда рублей