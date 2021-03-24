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Дважды мама Саша Гозиас жалуется на эмоциональное выгорание

Дважды мама Саша Гозиас жалуется на эмоциональное выгорание

Саша Гозиас недавно стала мамой во второй раз и постоянно жалуется на трудности. По ее мнению, наличие бытовой техники, облегчающей работу по дому, подгузники и другие мелочи для ухода за ребенком вовсе не повод считать, что жизнь стала легкой. У нее эмоциональное выгорание, потому что она слишком много времени уделяет детям.

Экс-участница возмущена тем, что некоторым кажется будто наличие стиральной и посудомоечной машины означает, что она не должна уставать. По мнению Саши Гозиас, нельзя сравнивать то, что было раньше и сейчас, ставить мам в пример тем более нельзя. Если для кого-то бытового комфорта достаточно для счастья, то уж она к таким людям не принадлежит, пишет newstes.ru.
«Что раньше? Ну что? Давайте теперь от всего откажемся, чтобы вообще с ума сойти к чертовой матери. Причем здесь все это? Причем здесь мое эмоциональное выгорание и стиральная машинка? Вы реально думаете, что бытовой комфорт - это все, что нужно для счастья? Давайте так. Все мы разные. И если кому-то этого достаточно для счастья, то поздравляю. Просто не понимаю, почему мне должно быть этого достаточно», - удивляется Гозиас.

Если верить Саше, то она не только кормит и купает детей, но еще и воспитывает, а это очень тяжкий труд, и ей приходится выкладываться. Люди, считающий, что ей легко, мыслят шаблонно. То, что мамы обходились без многих мелочей, вовсе не повод считать, что и ей нечего жаловаться. А все потому, что с мамой разница поколений.

Мамы, уверяет Гозиас, обходились без психологического здоровья - им оно было неважно, потому что тогда это не было развито. А сегодня важно наслаждаться внутренней гармонией. Поэтому нужно отвлекаться от посудомойки и думать о себе. Нельзя же обходиться одними гаджетами и больше ни в чем не нуждаться?

Пользователи посоветовали Саше заглянуть в шапку своего профиля, где она назвала себя оптимисткой и мотиватором, но почему-то постоянно публикует посты с жалобами. Кроме того, зрители телестройки помнят, что в прошлый раз избавляться от эмоционального выгорания она отправилась на телестройку, бросив дочь на воспитание маме.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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