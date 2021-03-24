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Двух человек убили во время их общения по видеосвязи

Двух человек убили во время их общения по видеосвязиКадр: NBC

Участник Zoom-конференции вызвал полицию после того, как увидел, что на заднем плане у его коллеги происходит нападение на мужчину. Прибывшие на место преступления стражи порядка обнаружили тела двух убитых жителей дома, сообщает NBC Los Angeles.

По данным следствия, обеим жертвам было более 60 лет. Сначала злоумышленник зарезал мужчину: это произошло в то время, пока его партнерша общалась через Zoom с коллегой. Убийца вынес труп на улицу, после чего вернулся в дом и напал на женщину.

Полицейские подозревают в двойном убийстве родственника женщины, 32-летнего Роберта Коттона, который тоже проживает в доме, где произошло преступление. В настоящий момент он находится под арестом.

Ранее бразильский 19-летний геймер Алвес Коста (Alves Costa) признался в убийстве девушки-соперницы по имени Ингрид Оливейра Буэно да Силва (Ingrid Oliveira Bueno da Silva), с которой он играл в Call of Duty: Mobile в одном доме. Тело 19-летней геймерши, известной в интернете под псевдонимом Sol, нашли в доме Коста.

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По материалам: lenta.ru
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